Rosji skończyły się zapasy pocisków Iskander

Oznacza to, że Kreml organizuje akcję atakowania celów leżących na terenie Ukrainy dopiero wówczas, gdy zakłady produkcyjne dostarczą odpowiednią liczbę pocisków, które mogą zostać użyte do nalotów. To kolejny dowód na coraz bardziej opłakany stan rosyjskiej armii. Można śmiało rzec, że NATO sukcesywnie rozbraja Rosję wojną w Ukrainie. Eksperci przyznają, że w przypadku wybuchu wojny z NATO, Rosja nie byłaby w stanie skutecznie walczyć za pomocą konwencjonalnej broni.

Problemy z rakietami i pociskami w Rosji potwierdzają też najnowsze dane wywiadowcze NATO. Z opublikowanego najnowszego raportu wynika bowiem, że Korea Północna obecnie produkuje 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu broń dla Rosji na potrzeby prowadzenia wojny w Ukrainie. Mówimy tutaj przede wszystkim o pociskach artyleryjskich, minach i rakietach balistycznych.