USA wykorzystały AI podczas nalotów na Bliskim Wschodzie

Właśnie dowiadujemy się, że podobne rozwiązania testują Stany Zjednoczone, a mówiąc precyzyjniej testowały podczas ataków na Bliskim Wschodzie przeprowadzonych 2 lutego tego roku. Jak się okazuje cele dla amerykańskich bombowców i myśliwców, które zaatakowały obiekty w Iraku i Syrii, pomogła zidentyfikować sztuczna inteligencja.

Schuyler Moore, dyrektor ds. technologii Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, zapewnia jednak w wywiadzie dla Bloomberga, że chociaż algorytmy uczenia maszynowego pomogły zawęzić cele dla ponad 85 amerykańskich ataków powietrznych, a także znaleźć należące do bojowników wyrzutnie rakiet w Jemenie, to były stale kontrolowane przez człowieka i AI nie podejmowało żadnych samodzielnych decyzji. Jego zdaniem pracownicy na bieżąco sprawdzają i weryfikują zalecenia dotyczące celów oraz proponują, w jaki sposób przeprowadzić ataki i jakiej broni użyć.



Nie ma algorytmu, który po prostu działa, dochodzi do wniosków, a następnie przechodzi do następnego kroku. Każdy krok obejmujący sztuczną inteligencję kończy się kontrolą człowieka wyjaśnia.

Zdjęcie Pocisk BGM-109 Tomahawk odpalony z jednego z amerykańskich okrętów wojennych. Czy cel dla niego wybrała AI? / Domena publiczna / INTERIA.PL

Wielki powrót Project Maven

Jak wyjaśnia Pentagon, mowa o algorytmach opracowanych w ramach Project Maven, który zakładał wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji Google przez armię amerykańską do analizy nagrań i zdjęć z dronów w celu dalszej weryfikacji przez ludzi. Brzmi znajomo? Zdecydowanie, bo chodzi o projekt, który wywołał falę sprzeciwu pracowników amerykańskiego giganta, co zmusiło firmę do zaprzestania współpracy z armią.



W efekcie Google w 2018 roku zdecydowało się nie odnawiać kontraktu kryjącego się pod nazwą Project Maven, który wygasał w 2019 roku i dotyczył właśnie AI do działań wojennych, a później wycofała się także z projektu JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), dotyczącego m.in. systemu masowego transferu danych. Co prawda niedługo później, licząc chyba na krótką pamięć swoich pracowników, Google goniło za kolejnym intratnym kontraktem militarnym, ale to już inna sprawa.

Wycofanie się Google nie oznacza jednak, że Pentagon stracił dostęp do opracowanych już technologii, do tego nie zaprzestał wcale dalszych eksperymentów z wykorzystaniem algorytmów do identyfikacji potencjalnych celów. Amerykańskie wojsko testowało ich wykorzystanie w ciągu ostatniego roku w ćwiczeniach cyfrowych, ale po atakach Hamasu z 7 października zaczęło faktycznie używać ich w misjach.