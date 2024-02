Nie tylko w powietrzu. Sea Baby rządzą na wodzie

A skoro już przy zbiórkach i udanych modelach dronów jesteśmy, to Ukraińcy w ciągu zaledwie dwóch dni zebrali rekordową sumę 297,5 mln hrywien (ok. 7,7 mln dolarów) na zakup dronów nawodnych Sea Baby. Ta zbiórka pieniędzy, prowadzona we współpracy z platformą "UNITED24", ma na celu zaopatrzenie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w 35 jednostek do ataków na rosyjskie statki wojskowe na Morzu Czarnym.

Generał Wasyl Maliuk, szef SBU, poinformował, że drony Sea Baby zostały już użyte do ataku na 11 rosyjskich okrętów wojskowych, z których część została nieodwracalnie uszkodzona, a część będzie wymagała długich i kosztownych napraw. Podkreślił też ogromne znaczenie tych dronów, opisując je jako wielofunkcyjną platformę wykorzystywaną nie tylko do operacji kamikadze, ale także do zdalnego wydobycia i innych operacji strategicznych.

To właśnie o Sea Baby zrobiło się głośno w połowie października ubiegłego roku po serii udanych ataków na rosyjską bazę morską w Sewastopolu, podczas których doszło do trafienia dwóch okrętów - Paweł Dierżawin i korwety klasy Bujan. Wtedy dowiedzieliśmy się też, że to one posłużyły Ukraińcom do ataku na Most Krymski. Na kolejne wykorzystanie dronów również nie trzeba było długo czekać, bo w listopadzie Ukraińcy zatopili z ich pomocą łodzie desantowe klasy Serna projektu 11770 i Shark Ondatra projektu 1176.

Na początku stycznia widzieliśmy je zaś w nowej roli, a mianowicie strzelające rakietami do celu na Morzu Czarnym, a nie działające jak amunicja krążąca, co potwierdza ukraińskie informacje o "wielozadaniowej platformie" czy "konstrukcji rozwojowej dla całej rodziny bezzałogowych dronów".