"Niezniszczalny" Humvee wprawił Rosjan w osłupienie

To tak w ogóle można? Tak chyba najłatwiej można opisać reakcję rosyjskich żołnierzy na poziom ochrony i wytrzymałości amerykańskiego pojazdu, który wpadł w ich ręce. Warto tu dodać, że nie udało im się go przechwycić - po prostu znaleźli jeden egzemplarz porzucony przez Ukraińców po tym, jak wjechał na minę i postanowili do niego postrzelać.



I nie da się ukryć, że wyniki testu mocno ich zaskoczyły, ponieważ jak możemy zobaczyć na nagraniu, pomimo ostrzału z bliska, szyby pojazdu nie chciały się poddać. Już wcześniej docierały do nas wprawdzie krążące wśród rosyjskich żołnierzy opinie, że pojazdy bojowe produkcji zachodniej mają lepsze właściwości pancerza w porównaniu z ich odpowiednikami, a teraz wszyscy dostali kolejny dowód, który z pewnością nie działa za dobrze na rosyjskie morale.

Rosjanie nie mogą zniszczyć "pancernego" Humvee

Nie to co na ukraińskie, szczególnie że Kijów wielokrotnie informował o przypadkach, kiedy Humvee i inne nowoczesne pojazdy dostarczone przez sojuszników chroniły życie żołnierzy podczas zasadzek wroga lub eksplozji min, umożliwiając im wycofanie się z wrogich obszarów nawet w mocno uszkodzonych pojazdach.

I nie powinno być to dla nikogo większym zaskoczeniem, bo chociaż Humvee nie słynie raczej z odporności na wybuchy min, to radzi sobie z atakami bocznymi. Wszystko za sprawą osłon dział, szyb kuloodpornych i grubego pancerza - może posiadać pancerz Frag Kit 6, który dodaje 450 kg do masy całego pojazdu i 300 mm do jego szerokości. Drzwi pojazdu są przez to bardzo ciężkie i żołnierze mogą potrzebować mechanicznego urządzenia wspomagającego, aby je otworzyć i zamknąć!