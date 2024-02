Polska WISŁA nabiera kształtów. Ważna umowa podpisana

Systemy dowodzenia ICBS dla Polski

IBCS (Integrated Battle Command System) to systemem dowodzenia i kierowania ogniem, na którym ma opierać się de facto koordynacja naszej przyszłej obrony powietrznej. Polska będzie ich drugim użytkownikiem na świecie po Stanach Zjednoczonych. W praktyce ma pozwolić na to, aby różne polskie radary różnych systemów przekazywały sobie nawzajem informacje o zagrożeniach.

Stąd IBCS zintegrowany będzie jednakowo z najpotężniejszymi radarami obrony średniego zasięgu WISŁA (do 150 kilometrów), krótkiego zasięgu NAREW (do 60 kilometrów) oraz obrony bardzo krótkiego zasięgu PILICA+ (do 5 kilometrów). W ten sposób IBCS pozwoli utworzyć wielki parasol ochronny nad Polską. W podpisanej właśnie umowie offsetowej zawiera się też pozyskanie zdolności do szkolenia kadr technicznych w specjalistycznych laboratoriach.

Przy tym Agencja Uzbrojenia donosi, że w przyszłości mają zostać pozyskane także zdolności do krajowej produkcji i konserwacji zagranicznych komponentów programów obrony powietrznej WISŁA i NAREW. To decyzja mająca zapewnić Polsce niezależność w przynajmniej częściowym utrzymaniu własnej obrony powietrznej. Na nowoczesną obronę powietrzną Polski składać się będą m.in. 8 baterii systemów Patriot z pociskami PAC-3 MSE tworzących obronę WISŁA, 28 baterii systemów NAREW z brytyjskimi wyrzutniami ILauncher i pociskami CAMM/CAMM-ER oraz 21 baterii PILICA+ z wyrzutniami ILauncher i zmodyfikowanymi działkami 23 mm Piorun.

Zdjęcie Wyrzutnie systemu Patriot na lotnisku Warszawa-Babice / JANEK SKARZYNSKI / AFP / AFP

Modernizacja Wojska Polskiego

Warto dodać, że w umowie offsetowej z 20 lutego znalazły się także inne ważne elementy modernizacji Wojska Polskiego. Dotyczą pozyskiwania zdolności do produkcji kluczowej amunicji dla nowego uzbrojenia tj.: