Dino jak Biedronka i Lidl. Będzie miało własną aplikację.

Czego nie ma Dino, a pochwalić może się tym konkurencja? Tak, to aplikacja mobilna na telefony, którą od dawna mają Biedronka czy Lidl. Wygląda na to, że popularny dyskont planuje w niedługim czasie nadrobić braki i szykuje własną platformę na smartfony.

Dino będzie miało własną aplikację mobilną na telefony

Dino na razie nie chwali się własnymi planami związanymi z aplikacją mobilną. Spodziewajmy się, że nastąpi to w momencie udostępnienia oprogramowania, co z pewnością będzie szeroko komunikowane. Tymczasem rąbka tajemnicy uchyla nam raport serwisu Wiadomości Handlowe, który dotarł do pewnych szczegółów.

Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że Dino jest obecnie na etapie szukania kierownika projektu aplikacji lojalnościowej. Będzie on oczywiście odpowiadać za prace i dalszy rozwój platformy. Ma też sprawować pieczę nad oprogramowaniem i dbać o optymalizację, zwiększanie funkcjonalności czy aktualizacje.

Ponadto kierownik otrzyma inne zadania. Do nich należeć mają monitorowanie rynku (w tym aplikacji konkurencji spod znaku Lidla czy Biedronki) oraz potrzeb klientów. To nie pierwsze przymiarki Dino związane z aplikacją mobilną. Kilka miesięcy temu dyskont szukał specjalisty odpowiedzialnego za platformę na telefony.

Aplikacje sklepów Biedronka i Lidl hitem wśród Polaków

Warto dodać, że aplikacje popularnych sklepów cieszą się wśród Polaków niesłabnącym zainteresowaniem i należą do grupy najczęściej instalowanych na telefonach programów. Liderem jest Biedronka, która ma ponad 10 mln użytkowników. W lipcu Żappka mogła pochwalić się 8,1 mln klientów. Natomiast aplikacja Lidl Plus była na smartfonach 7,9 mln osób.

Dino ma dedykowaną stronę internetową, gdzie można przeglądać dostępną ofertę i promocje. Jednak aplikacja lojalnościowa będzie krokiem naprzód i w zasadzie jest dziś koniecznością. To pozwoli dyskontowi na zbudowanie trwalszej relacji z klientami. Będzie to możliwe na różne sposoby, na przykład poprzez dostarczanie spersonalizowanych ofert, co robi konkurencja.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie udostępniona aplikacja Dino. Projekt zapewne znajduje się na wczesnym etapie planowania i na efekty tych prac przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy? materiały promocyjne