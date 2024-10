Nowa Żappka już jest. Żabka odświeża własną aplikację

Żabka udostępniła nową aplikację Żappka, która jest dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. Na uwagę zasługuje nowy układ oprogramowania, który stał się bardziej intuicyjny i ułatwia dostęp do poszczególnych ofert. Nowa Żappka to również poszerzona strefa "Wszystko za żappsy". Co nowego tu jeszcze znajdziemy?

Zdjęcie Żabka udostępnia nową aplikację Żappka. Nowości jest sporo. / Dawid Długosz / INTERIA.PL