Myśliwce Mirage 2000 i Gripen dla Ukrainy. Zełenski atakuje

Jak donosi Forbes, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek (23.02) w Kijowie, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski przyznał, że prowadzi z Francją rozmowy na temat dostarczenia myśliwców Mirage 2000. Ale to nie wszystko. Rozmowy trwają również rządem Szwecji w sprawie myśliwców JAS-39 Gripen. Samoloty Mirage i Gripen, obok F-16, mogłyby w potężny sposób wzmocnić siły powietrzne Ukrainy.

Co ciekawe, Ukraińcy chcą myśliwce Mirage w wersji 2000D, które byłby uzupełnieniem bombowców Su-24M. To właśnie dzięki nim można atakować rosyjskie cele militarne pociskami manewrującymi dalekiego zasięgu Storm Shadow czy SCALP EG. Oznacza to, że SZU planują w najbliższym czasie dokonywać większej liczby ataków na Krym. Celem ma być również Most Krymski.