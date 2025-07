Naprawą uszkodzonych na froncie w Ukrainie czołgów Leopard 2 zajmują się Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" SA. Pierwsze ukraińskie maszyny zostały tam wyremontowane już w 2023 roku. Były to czołgi w wersji 2A4 wysłane przez Kanadę do Ukrainy w ramach jednego z dużych pakietów pomocy militarnej. Kanada w sumie wysłała na Ukrainę 8 czołgów Leopard 2.

W Polsce będę remontowane nie tylko kanadyjskie maszyny, które uległy uszkodzeniu w wyniku działań wojennych, ale również wszystkie Leopardy 2, jakie trafiły do armii naszego sąsiada w ciągu ostatnich 2 lat z krajów całego świata. Nieoficjalnie mówi się, że na Ukrainę trafiło dotychczas łącznie ok. 80-90 czołgów Leopard 2 różnych wersji, przekazanych przez kilka państw zachodnich.

Leopard 2A4 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wersji niemieckiego czołgu podstawowego Leopard 2, produkowanego od lat 80. XX wieku. Wersja 2A4 wprowadziła szereg ulepszeń w stosunku do wcześniejszych modeli, m.in. nowoczesny system kierowania ogniem, automatyczny system gaśniczy oraz lepszą ochronę balistyczną dzięki zastosowaniu kompozytowego pancerza. Czołg jest uzbrojony w 120-milimetrową gładkolufową armatę Rheinmetall, która zapewnia mu dużą siłę ognia i możliwość zwalczania zarówno celów opancerzonych, jak i nieopancerzonych na dużych dystansach.

Leopard 2A4 był szeroko eksportowany i stał się podstawą sił pancernych wielu krajów, w tym Polski, Hiszpanii, Finlandii, Norwegii czy Kanady. Dzięki swojej niezawodności, łatwości modernizacji oraz wysokim parametrom bojowym, czołg ten do dziś pozostaje w służbie w wielu armiach świata, często po przeprowadzeniu modernizacji dostosowujących go do współczesnych wymagań pola walki. Wersja 2A4 jest także bazą do dalszych modernizacji, takich jak Leopard 2PL w Polsce czy Leopard 2A4EVO w Austrii.