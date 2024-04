Spis treści: 01 Wyjątkowe Airbnb z przestworzy

Wyjątkowe Airbnb z przestworzy

Jakie jest najbardziej nietypowe miejsce, w którym spaliście? Może to być domek na drzewie, luksusowa komnata w zamku czy chatka w lesie - wszystko to brzmi jak świetna przygoda. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego często szukamy czegoś jeszcze bardziej nietypowego. Tak się składa, że w Anglii powstało doprawdy niecodzienne Airbnb. Nasz nocleg nie mieści się w żadnym bloku, domku czy willi - luksusowy apartament został bowiem przygotowany we wnętrzu samolotu.

Samolot jednak nie lata - to tak uprzedzając niektóre pytania. Maszyna ma jednak długą służbę za sobą, w ramach której latała w barwach m.in. Japan Airlines. W służbie był od drugiej połowy lat 60. ubiegłego wieku, a po drodze zaliczył m.in. czarterowanie dla różnych klientów VIP. Był nawet czas, w którym latała nim pewna rodzina królewska z Bliskiego Wschodu. Po latach maszyna została wycofana z użytku w 2012 roku.

Pomysł na nietypowy nocleg

Po zakończeniu komercyjnej "kariery" samolot wylądował w Anglii, a konkretniej w Bristolu. Maszyna została pozbawiona wielu elementów, które posłużyły jako części zamienne dla innych pojazdów. W pewnym momencie nie miała już ani silników, ani skrzydeł. Tak rozbrojony samolot mimo wszystko mógł się jeszcze do czegoś nadawać - a przynajmniej w ten sposób pomyślał Johnny Palmer, założyciel firmy PYTCH.

Skonsultował on swój niecodzienny pomysł z władzami miasta. Chodziło o to, aby z samolotu zrobić atrakcję Bristolu, która znajdować się miała w Skyline Park. Po przebudowie, maszyna miała pełnić zupełnie nową rolę - tym razem na ziemi, choć wcale nie taką przyziemną.

W 2021 roku rozpoczęto gruntowną przebudowę samolotu Boeing 727, której efekt jest już widoczny. Maszyna stała się nietypowym i luksusowym Airbnb. Na pokładzie znajdziemy wnętrze w stylu vintage, na które składają się dwie sypialnie, trzy łazienki, kuchnia i autentyczne schody rodem z innych samolotów.

Wnętrze sypialni w Boeingu 727.

Atrakcja dla małej rodziny

Choć Boeing 727 pełnił rolę samolotu pasażerskiego, to w specjalnym apartamencie nie zmieści się aż tylu gości. Palmer twierdzi, że luksusowy nocleg przeznaczony jest dla czwórki gości, np. rodziny lub par, które chciałyby spędzić czas w tak wyjątkowym miejscu. Na miejscu czekają na nich nie tylko eleganckie wnętrza, ale również m.in. kokpit pilotów - a to atrakcja sama w sobie. W końcu mało kto miał okazję zobaczyć takie miejsce na żywo.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny - a ta nie należy do najniższych. Jedna noc w tym miejscu to koszt około 300 funtów (przy rezerwacji na minimum 2 noce). To mniej więcej 1500 złotych, które da się podzielić na 4 osoby. Zdarzają się noclegi tańsze - ale i droższe, które wcale nie należą do aż tak wyjątkowych.