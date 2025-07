We wtorek (8 lipca) nad Polską zaczęły przetaczać się intensywne opady deszczu i burze gradowe. O dręczących nas ostatnio upałach możemy zapomnieć. Teraz pogoda jest pochmurna, a przez najbliższe dni będzie lało w wielu regionach kraju. Ostrzeżenie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało alert RCB do mieszkańców województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jeśli zaś chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne, to najbardziej dotknięte będą regiony w centralnym pasie od Płocka aż po Bielsko-Białą, dla których wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Spodziewane są burze i intensywne opady deszczu (R ≤ 90 mm w czasie do 24 godzin). Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obejmują również sporą część kraju.

Naszej sytuacji nie sprzyja fakt, że w wielu miejscach ziemia jest przesuszona w wyniku ostatnich upałów, przez co woda deszczowa nie może tak łatwo do niej wsiąknąć i zamiast tego tworzy warstwę na powierzchni. W okresie 7-10 lipca ma dojść do przetoczenia się i zatrzymania niżu genueńskiego nad Polską. W tym czasie wystąpić mogą tzw. powodzie błyskawiczne. Jest to sytuacja, w której woda gromadzi się na powierzchni tak szybko, że grunt nie jest w stanie jej wchłonąć. Mogą również wezbrać koryta rzek.