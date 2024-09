Fałszywe Alerty RCB poza tekstem zawierają też linki - i to one stanowią największe zagrożenie. Wiadomości od oszustów mogą zawierać informacje o weryfikacji danych lub logowaniu się do "rzekomo" rządowych serwisów internetowych. W rzeczywistości po kliknięciu w link zostaniemy przekierowani do strony, której celem jest zebranie naszych danych. Alert RCB z linkiem jest fałszywy - zignoruj taką wiadomość.

Jak rozpoznać fałszywy alert?

RCB przestrzega przed korzystaniem z linków umieszczonych w wysyłanych alertach. Żaden oficjalny komunikat wysłany przez państwowy organ nie posiada linków i hiperłączy. Ich obecność jasno świadczy o tym, że dana wiadomość została przygotowana przez oszustów.

Jeżeli nie mamy pewności co do otrzymanego alertu, możemy bez trudu zweryfikować go w internecie. Wystarczy sprawdzić, czy taka sama informacja znajduje się na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz na profilach społecznościowych RCB.