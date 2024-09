Fala powodziowa na Odrze już dziś ma dotrzeć do Wrocławia, ale na moment kulminacyjny trzeba jeszcze poczekać. Jak oceniają eksperci, najtrudniejszy moment nastąpi w środę, 18 września, kiedy to woda zacznie rosnąć. Wtedy w stolicy woj. dolnośląskiego sytuacja będzie najtrudniejsza. Ile metrów będzie mieć woda we Wrocławiu? Szacuje się, że poziom wody może mieć nawet kilka metrów, choć i tak będą niższe niż w 1997 roku.

Reklama

To jednak nie wszystko, bo analizy wskazują również na przemieszczanie się fali powodziowej od Wrocławia do Oławy. To tam woda może osiągnąć poziom nawet 7 metrów. To nastąpi w okolicach weekendu, a stany alarmowe będą na długości całej Odry. Od niedzieli wzrosty będą zauważalne również w Szczecinie.

Fala powodziowa we Wrocławiu

Na ten moment prognozy dla Wrocławia pozostają optymistyczne. Choć oczekuje się przyjścia kulminacyjnej fali, to zdaniem ekspertów przewidywany jest optymistyczny wariant rozwoju sytuacji powodziowej. Ryzyko stanowi obecnie możliwość "zmęczenia" infrastruktury.

Powódź - gdzie sytuacja jest najgorsza?

Obecnie w kilku miejscach kraju sytuacja jest bezwzględnie najtrudniejsza. To choćby Nysa, w której mieszkańcy cały czas toczą walkę z żywiołem, m.in. chroniąc wały przeciwpowodziowe - m.in. przy moście Kościuszki. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz apelował o utworzenie łańcucha z ludzi, którzy będą przerzucać worki z piaskiem.

Wał początkowo był układany przez ludzi, współpracowali żołnierze i mieszkańcy. Teraz zajmuje się tym śmigłowiec:

Fala przetacza się również przez Nysę Kłodzką i dociera do Odry. W kilku miejscowościach zarządzono ewakuację, o czym informował m.in. Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Na Dolnym Śląsku najtrudniejsza sytuacja jest w przynajmniej kilku powiatach: kłodzkim, karkonoskim razem z Jelenią Górą, ząbkowickim, wałbrzyskim z Wałbrzychem, kamiennogórskim (za tvn24.pl).