Europejski program Copernicus oferuje dla każdego swobodny i darmowy dostęp do ogromnej bazy danych, jakim są informacje wizualne pochodzące z konstelacji satelitów obserwacyjnych Sentinel. Dzięki nim, można niemal w czasie rzeczywistym zobaczyć stan polskich rzek, na których wciąż trwa walka z żywiołem, i w ten sposób zorganizować akcje ratownicze. Tutaj link .

Dane z satelitów prezentowane są na różne sposoby, by wygodniej i skuteczniej można było zapoznać się z potrzebnymi informacjami. Najciekawsze dla zwykłych użytkowników mogą być obrazy pozyskane z satelitów z warstwą w kolorach rzeczywistych, czyli takich, jak widzi to ludzkie oko.

Powódź w Polsce okiem satelitów Sentinel

Zdjęcie Obraz satelitarny powodzi na Nysie Kłodzkiej i Odrze / Sentinel Hub / materiał zewnętrzny

Na najnowszych obrazach z urządzenia o nazwie Sentinel-3 można zobaczyć falę powodziową na Nysie Kłodzkiej. Ciągnie się ona od górskich miejscowości położonych w południowo-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej, przez zbiornik Paczkowski, Otmuchowski, Nyski aż po połączenie z Odrą i dalej w kierunku Wrocławia.

Skutki powodzi na tych obszarach są katastrofalne. Zdjęcie w wymowny sposób obrazuje sytuację. Praktycznie wszystkie miejscowości leżące przy Nysie Kłodzkiej zniknęły pod wodą. Mówimy tutaj o dziesiątkach wsi. To właśnie z nich ewakuowano śmigłowcami i łodziami mieszkańców, którzy zdecydowali się pozostać w swoich domostwach, by m.in. chronić je przed złodziejami.

Powódź w Polsce już widoczna z satelity. Obraz zniszczeń

Zdjęcie Powódź na Nysie Kłodzkiej i Odrze widoczny z satelity Sentinel-3 / Sentinel Hub / materiał zewnętrzny

Obecnie fala powodziowa zmierza do Wrocławia, co dobrze widać na opublikowanym obrazie. Pomiędzy Brzegiem a Oławą zdecydowano zalać się polder Lipki. Na zdjęciu widoczna jest ogromna plama brudnej wody. W kolejnych godzinach, fala będzie przesuwać się Odrą na zachód do Wrocławia. Jutro powinno to być świetnie widoczne na nowszych obrazach. Wówczas będziemy mogli we własnym zakresie ocenić sytuację powodziową w stolicy Dolnego Śląska.

Co ciekawe, systemy CREODIAS i Copernicus są proste i wygodne w obsłudze. Dostęp do danych z europejskich satelitów programu Copernicus oraz nowatorskie rozwiązanie, stawiają polskie firmy działające w przemyśle kosmicznym w gronie najlepszych na świecie, oferujących rozwiązania chmurowe. System ma na celu wypracowanie systemu pozyskiwania niezwykle cennych danych satelitarnych obszarów zagrożonych i wykorzystanie ich do lepszego zarządzania kryzysowego na terenie całej Unii Europejskiej.