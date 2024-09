Satelity przesyłają zdjęcia powodzi w Polsce. Dramatyczny widok

Polsko-fiński startup Iceye, operator sieci satelitów obserwacyjnych naszej planety, rozpoczął zakrojoną na ogromną skalę akcję związaną z obserwacją obszarów Polski, w których trwa walka z żywiołem. Dane pozwalają wykryć miejsca, gdzie woda wystąpiła z koryt rzecznych i pojawiają się rozlewiska. Dzięki temu, można w czasie rzeczywistym np. podjąć działania ratownicze.

Technologie Iceye zostały zaprzęgnięte do wspierania służb w walce z występującym na południu Polski żywiołem. Jest to też częścią pilotażowego uruchomienia programu Civil Security Hub. Ma on na celu wypracowanie systemu pozyskiwania niezwykle cennych danych satelitarnych obszarów zagrożonych i wykorzystanie ich do lepszego zarządzania kryzysowego na terenie całej Unii Europejskiej.

