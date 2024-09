Czeskie Mi-17 walczą z powodzią w Polsce. "Najlepsze w NATO"

Specjalne śmigłowce Czech

Czeskie siły zbrojne posiadają łącznie siedem specjalnych śmigłowców Mi-171 ŠM. Wyróżniają się posiadaniem z tyłu rampy hydraulicznej zamiast ciężkich drzwi ze standardowych Mi-17. Znacząco pomaga to w ewakuacjach i szybkim desancie. Stąd te śmigłowce wykorzystują czescy specjalsi.

Przez lata Czesi sami wprowadzali liczne modyfikacje do swoich Mi-171 ŠM, które mają pozostać w użyciu do 2030 roku. Są to maszyny dostosowane do standardów NATO, gdyż stanowią zasoby zadań Special Operation Air Task Unit (SOATU). Trzy Mi-171 ŠM, które pomagają w walce z powodzią na terenie Polski stacjonują w Powidzu w ramach czeskiego Task Force HIPPO Polska.