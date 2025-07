Blackout w Czechach. Czy Polsce grozi brak prądu?

W Czechach doszło w piątek (4 lipca) do poważnej awarii energetycznej, która dotknęła dużą część kraju, w tym Pragę. To zjawisko o nazwie blackout, o którym niestety słyszymy coraz częściej. Blackout nawiedził niedawno Hiszpanię, rozciągając się na kilka krajów. Czy oznacza to, że przez blackout w Czechach grozi Polsce brak prądu? Czym właściwie jest to zjawisko i jakie są jego skutki?