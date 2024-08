Spis treści: 01 Gdzie dzwonić, gdy nie ma prądu?

02 Kiedy należy się odszkodowanie za brak prądu?

03 Jak napisać wniosek o odszkodowanie za brak prądu?

Gdzie dzwonić, gdy nie ma prądu?

Zanim skontaktujesz się z odpowiednimi służbami, warto upewnić się, że problem nie leży po stronie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Sprawdź wszystkie bezpieczniki oraz licznik prądu i na wszelki wypadek upewnij się, czy rachunek za prąd został opłacony w terminie. Możesz również skontaktować się ze swoimi sąsiadami. Jeżeli brak prądu dotyczy większej liczby domów, prawdopodobnie jest to awaria sieci energetycznej.

W sytuacji, w której doszło do awarii sieci, należy skontaktować się z lokalnym operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej. Główni operatorzy to PGE, Tauron, Energa i Enea. Każdy z nich wyznaczył specjalnie numery alarmowe do zgłaszania awarii:

PGE : numer alarmowy 991;

: numer alarmowy 991; Tauron : numer alarmowy 991; dla osób spoza obszaru obsługiwanego przez Tauron dostępny jest numer 323 030 991;

: numer alarmowy 991; dla osób spoza obszaru obsługiwanego przez Tauron dostępny jest numer 323 030 991; Energa : numer alarmowy 991, dodatkowo można wysłać SMS o treści "AWARIA" na numer 3991;

: numer alarmowy 991, dodatkowo można wysłać SMS o treści "AWARIA" na numer 3991; Enea: numer alarmowy 991.

Na stronach internetowych lokalnego dostawcy energii znajdują się komunikaty o planowanych przerwach czy awariach. Dzięki temu możemy szybko zorientować się, czy sytuacja jest związana z planowanymi pracami czy nagłym zdarzeniem losowym.

Niektóre społeczności lokalne organizują się, gdy dojdzie do awarii energetycznych i posiadają własne numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za zarządzanie sytuacją kryzysową. Informacje na ten temat znajdziemy na stronach internetowych lokalnych władz lub w ogłoszenia w mediach społecznościowych.

Kiedy należy się odszkodowanie za brak prądu?

Podstawą prawną do ubiegania się o odszkodowanie za brak prądu jest rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29.11.2022 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Wynika z niego, że przerwy w dostawie prądu dzielą się na kilka kategorii:

przemijające (mikroprzerwy) : trwające nie dłużej niż 1 sekundę;





: trwające nie dłużej niż 1 sekundę; krótkie : trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;





: trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty; długie : trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;





: trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin; bardzo długie : trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godzin;





: trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godzin; katastrofalne: trwające dłużej niż 24 godziny.

Dla gospodarstw domowych, które są przyłączone do sieci energetycznej, obowiązują określone limity czasowe dotyczące przerw w dostawie prądu. Te limity są podzielone na dwa rodzaje przerw: planowane i nieplanowane.

Przerwa planowana może wynieść maksymalnie 16 godzin. Dostawa energii musi poinformować o niej z wyprzedzeniem. Może być spowodowana na przykład pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi w sieci energetycznej. Natomiast przerwa nieplanowana, powinna trwać nie dłużej niż 24 godziny. Najczęściej występuje ona nagle i niespodziewanie, np. z powodu awarii technicznej, uszkodzenia sieci przez warunki atmosferyczne itp. Łączny czas wszystkich planowanych przerw w ciągu roku nie powinien przekroczyć 35 godzin, a przerw nieplanowanych 48 godzin.

Ile wynosi odszkodowanie za brak energii elektrycznej? Zasady ustalania kwoty bonifikaty należnej odbiorcy są określone w § 43 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. dotyczącego szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Odbiorcy mają prawo do odszkodowania, gdy przerwy w dostawie prądu przekraczają dopuszczalny czas trwania określony w przepisach. Wysokość bonifikaty zależy od rodzaju przyłączenia, czyli od tego, jakiego typu instalacja elektryczna jest używana przez odbiorcę. Są dwa główne typy przyłączeń:

podmioty przyłączone do sieci o napięciu poniżej 1 kV : bonifikata w wysokości 10-krotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa. Oznacza to, że jeśli przerwa w dostawie prądu trwała np. 10 godzin, to odbiorca otrzyma bonifikatę równą 10-krotności ceny energii elektrycznej za te 10 godzin;





: bonifikata w wysokości 10-krotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa. Oznacza to, że jeśli przerwa w dostawie prądu trwała np. 10 godzin, to odbiorca otrzyma bonifikatę równą 10-krotności ceny energii elektrycznej za te 10 godzin; inne podmioty (np. firmy, instytucje): bonifikata w wysokości 5-krotności ceny energii. W tym przypadku, jeśli przerwa trwała np. 10 godzin, to bonifikata będzie wynosić 5-krotność ceny energii za te 10 godzin.

Przykład

Załóżmy, że gospodarstwo domowe (przyłączenie poniżej 1 kV) doświadczyło przerwy w dostawie prądu trwającej 20 godzin. Załóżmy, że cena energii elektrycznej za godzinę wynosi 1 zł. W takim przypadku bonifikata wyniesie: 20 godzin x 10 zł (10-krotność ceny energii) = 200 zł.

Dla firmy (inne podmioty) z przerwą trwającą 20 godzin, bonifikata wyniesie: 20 godzin x 5 zł (5-krotność ceny energii) = 100 zł.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za brak prądu?

Na początku wniosku umieść swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Następnie wskaż dane odbiorcy, czyli firmy energetycznej, do której kierujesz wniosek, podając nazwę firmy oraz adres siedziby.

Szczegółowo opisz sytuację, podając datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia przerwy w dostawie prądu, a także okoliczności, w jakich doszło do przerwy. Umieść informacje o zgłoszeniu awarii, takie jak data, godzina i sposób zgłoszenia. Wyjaśnij, dlaczego ubiegasz się o odszkodowanie, opisując szkody, jakie poniosłeś w wyniku braku prądu, np. uszkodzenie sprzętu czy straty finansowe. Dołącz, paragony, faktury oraz zdjęcia, które potwierdzają poniesione straty.

Wniosek o odszkodowanie za brak prądu należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta właściwego dostawcy energii elektrycznej. Można to zrobić osobiście, wysłać go pocztą za potwierdzeniem odbioru lub wypełniając formularz online. Ustawowo firma energetyczna ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

