Wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone znowu będą wspierały militarnie Ukrainę swoim najpotężniejszym arsenałem. Z chwilą rozpoczęcia prezydentury przez Donalda Trumpa, taka pomoc została całkowicie wstrzymana, a do armii Kijowa przez ostatnie pół roku docierała tylko broń jeszcze zakontraktowana przez administrację Joe Bidena.

Teraz sytuacja się zmieni. Biały Dom ogłosił sprzedaż potężnej broni Ukrainie za kwotę aż 300 milionów dolarów. Na dobry początek, USA wyślą dwa rodzaje uzbrojenia, a mianowicie systemy obrony przeciwlotniczej MIM-23 Hawk oraz bojowe wozy piechoty M2 Bradley. Do nich zostanie dołączony sprzęt do obsługi systemów i serwisu.

Ukraina od połowy 2023 roku używa do ochrony miast rewelacyjnych systemów MIM-23 Hawk, które zostały dostarczone bezpośrednio z Hiszpanii. Nieoficjalnie mówi się o działających na Ukrainie kilkunastu zestawach tej broni. Niebawem sytuacja odmieni się na lepsze, a to ze względu na najnowsze informacje z USA. Ta broń obronna pozwoli ochronić ludność cywilną przed coraz potężniejszymi rosyjskimi atakami dronowo-rakietowymi.

MIM-23 Hawk jest to system ziemia-powietrze średniego zasięgu, który wszedł do służby w latach 60. ubiegłego wieku, jednak na przestrzeni ostatnich dekad przeszedł szereg modyfikacji. Jak podaje jego producent, ulepszone pociski systemu MIM-23B mają efektywny zasięg 40 kilometrów, wykorzystując ładunek wybuchowy o masie 75 kilogramów. Na pokładzie holowanej lub samobieżnej wyrzutni mogą znaleźć się trzy pociski.

Mogą one lecieć z prędkością 2,7 macha, stanowiąc dobrą obronę przed samolotami, pociskami manewrującymi, a nawet pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu. Przy tym wykorzystuje radar AN/MPQ-50 do wykrywania celów na wysokich i średnich wysokościach w promieniu 100 kilometrów i radar AN/MPQ-62 do celów nisko lecących.