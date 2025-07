Sławosz Uznański-Wiśniewski może mieć problemy ze wzrokiem

Zjawisko to, znane jako Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome (SANS), zostało po raz pierwszy szerzej opisane przez NASA w ostatniej dekadzie i od tego czasu jest przedmiotem intensywnych badań. Jak informują naukowcy, podczas pobytu w warunkach mikrograwitacji, płyny ustrojowe w ciele człowieka przemieszczają się ku górnym partiom ciała, w tym do głowy. To zjawisko powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co może prowadzić do zmian w strukturze oka.