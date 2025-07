Rodząca się supermasywna czarna dziura. Zaobserwowano to pierwszy raz.

Jak powstają supermasywne czarne dziury? Dotychczas astronomowie nie zaobserwowali takiego procesu i naukowcy snuli jedynie przypuszczenia, że te kosmiczne behemoty mogą powstawać m.in. w wyniku łączenia się całych galaktyk. Prawdopodobnie w końcu udało się to zaobserwować.

Astronomowie zaobserwowali parę galaktyk w trakcie łączenia, do czego doszło 8,3 mld lat temu. To oznacza, że proces wystąpił po kilku mld lat od Wielkiego Wybuchu. Uczeni sądzą, że na obrazie widać coś jeszcze. To narodziny supermasywnej czarnej dziury.