Odkrycia dokonano dzięki obserwacjom prowadzonym przez międzynarodowy zespół astronomów. Uwagę badaczy przykuł układ, w którym planeta o masie zbliżonej do Jowisza nie tylko krąży wokół swojej gwiazdy, ale wyraźnie wpływa na jej aktywność. Chodzi tutaj o subtelne zmiany w jasności i emisji promieniowania gwiazdy. Jak tłumaczą naukowcy, są one zsynchronizowane z ruchem planety, co sugeruje, że to właśnie ona "steruje" swoim słońcem.

Mowa tutaj o układzie planetarnym HIP 67522, który oddalony jest od Ziemi o 407 lat świetlnych. Gwiazda jest nieco większa od naszego Słońca, lecz znacznie młodsza. Badania pokazują, że liczy zaledwie 17 milionów lat, podczas gdy Słońce ma już 4,5 miliarda lat. Zjawisko władania gwiazdą przez planetę nazwane "interakcją magnetyczną", jest czymś, czego do tej pory nie obserwowano na taką skalę. Planeta, zamiast być biernym uczestnikiem kosmicznego tańca, staje się aktywnym graczem.

Rozwiń

Planeta, która rządzi swoją macierzystą gwiazdą

Naukowcy tłumaczą, że za to niezwykłe zjawisko może odpowiadać potężne pole magnetyczne planety, które oddziałuje z polem gwiazdy. Jednak nie brakuje głosów, że to dopiero początek zagadki. Tak silna i precyzyjna interakcja może wskazywać na istnienie procesów, których jeszcze nie rozumiemy, albo na obecność czegoś, co wykracza poza znane nam prawa fizyki.

I tu pojawia się pytanie, które rozpala wyobraźnię nie tylko naukowców, ale i wszystkich miłośników teorii o życiu pozaziemskim: czy to możliwe, że mamy do czynienia z działalnością zaawansowanej cywilizacji? Wśród astronomów coraz częściej pojawia się hipoteza, że jeśli gdzieś w kosmosie istnieją wysoko rozwinięte cywilizacje, mogą one pozyskiwać energię bezpośrednio ze swoich gwiazd.

Zobacz również: Kosmos Polski astronauta porozmawiał na żywo z młodymi fanami przemysłu kosmicznego Filip Mielczarek

Czy to efekt działania inteligentnej cywilizacji?

To tzw. cywilizacje typu II na skali Kardaszewa. Mają być one zdolne do budowy megastruktur, takich jak sfery Dysona, które "zbierają" energię gwiazdy na potrzeby całej planety lub nawet systemu planetarnego. Czy planeta, która wpływa na swoją gwiazdę HIP 67522, to właśnie taki przypadek? Czy obserwujemy ślady technologii, która pozwala kontrolować i wykorzystywać energię na niespotykaną dotąd skalę? Odpowiedzi na te pytania na razie nie znamy, ale naukowcy nie wykluczają żadnego scenariusza.

Odkrycie planety, która steruje swoją gwiazdą, to nie tylko fascynująca zagadka naukowa, ale także nowy rozdział w poszukiwaniu życia poza Ziemią. Jeśli potwierdzi się, że takie zjawiska nie są efektem naturalnej działalności, będziemy musieli zrewidować nasze podejście do poszukiwań cywilizacji pozaziemskich. Na razie pozostaje nam obserwować i analizować kolejne dane. Jedno jest pewne, kosmos wciąż skrywa przed nami tajemnice, które mogą zmienić nasze rozumienie wszechświata, i naszego w nim miejsca.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku Polsat News