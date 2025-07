Polski astronauta porozmawiał na żywo z młodymi fanami przemysłu kosmicznego

Transmisja na żywo organizowana była przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) oraz Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), a jej czas ustalono na ok. 10 minut. Rozpoczęcie nastąpiło o 11:30 czasu polskiego. Jednak sam piknik edukacyjny potrwa do godziny 17:00.

W wydarzeniu udział bierze setki osób, które zafascynowane są podbojem kosmosu. Dr. Sławosz Uznański-Wiśniewski odpowiedział na kilka pytań zadanych przez uczniów i studentów polskich szkół. Pomogły one poszerzyć horyzonty wiedzy uczestników, a także zainspirować ich do kształcenia się na kierunkach związanych z przyszłością rozwoju ludzkości, czyli technologiami kosmicznymi.

Pytania od uczniów i odpowiedzi polskiego astronauty na ISS

Pierwsze pytanie zadała Asia (15 lat), które brzmiało: Jakie doświadczenia z wcześniejszej kariery inżynierskiej pomogły panu w pracy podczas misji kosmicznej?

Sławosz: Cześć, Kasia - witam na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jakie doświadczenia?! Pewnie ciężkie godziny spędzone w laboratorium, kiedy coś nie działało, tak samo tutaj czasem jesteśmy otoczeni przez różne systemy i musimy sobie poradzić z różnymi sytuacjami. I to myślę, że to akurat w moim przypadku było bardzo ważne.

Marysia (16 lat): W jaki sposób młodzi Polacy mogą wykorzystać Pański sukces do pokierowania własną karierą?

Cześć, Marysia. Ciężko mi powiedzieć, jak możecie wykorzystać mnie jako motywację, ale to, co mogę Wam przekazać, to to, że warto spędzać czas na tym co się lubi robić i trzeba iść mocno do przodu i się nigdy nie poddawać. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby osiągać później duże sukcesy, to ciężka praca w nie włożona.

Madzia (9 lat): Co Pan czuł w trakcie lotu na ISS i która z czynności wykonywana w stanie nieważkości jest dla Pana największym wyzwaniem?

Cześć, dzień dobry. Co czułem w trakcie lotu na ISS?! No na pewno dużo ekscytacji, trochę strachu będąc w rakiecie. A w stanie nieważkości jest największym wyzwaniem?! Chyba jednak nadal poruszanie się - jest przy tym bardzo dużo zabawy, ale jest to dosyć dużym wyzwaniem, by mimo wszystko nie poobijać się o jakiś sprzęt, który jest po drodze.

Helena (12 lat) Czy cały czas musi Pan nosić kostium astronauty i czy jest on wygodny?

Cześć, Helena. Nie, nie cały czas jesteśmy w skafandrze astronauty. W skafander byłem ubrany podczas startu, a potem podczas dokowania. A już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej możemy założyć t-shirt czy spodnie i normalnie tutaj pracować i przemieszczać po Stacji.

Szymon (10 lat): Jakie jest Pana ulubione zajęcie w czasie wolnym, gdy przebywa Pan w kosmosie?

Cześć, Szymon. No chyba każdego astronautę tym ulubionym zajęciem, moim również, jest podlecenie do tego naszego okna Cupola, z którego możemy spojrzeć z powrotem na Ziemię i zobaczenie jak Ziemia jest jasna i piękna i niebieska, właśnie tutaj z samej góry.

Olek (14 lat): Jaki jest Pana ulubiony bohater i dlaczego właśnie taki wybór?

Cześć, Olek. Ja chyba nigdy nie miałem ulubionego bohatera. Zawsze starałem się podejmować własne wybory i iść swoją ścieżką. I ciężko mi tutaj wymienić kogoś takiego, także nie mam dla Ciebie lepszej odpowiedzi - przykro mi.

Juzio (9 lat): Który z eksperymentów, jakie Pan wykonał na ISS wydaje się Panu najbardziej przydatne do wykorzystania przez dzieci w szkole?

Cześć, Juzio. Mam bardzo, bardzo dużo eksperymentów technologicznych bardzo skomplikowanych, ale myślę, że takie do wykorzystania w szkole to wydaje mi się, że nasze nagrania edukacyjne poruszania się po Stacji, bawienia się z wodą i różnymi takimi częściami edukacyjnymi. Dlaczego woda komasuje się w taką kulę. Myślę, że to jest ciekawe do wytłumaczenia.

Krzysztof (16 lat): Co astronauta i ile może wziąć na orbitę ze swoich prywatnych rzeczy?

Cześć, Krzysztof. Nasz bagaż podręczny, powiedzmy sobie, nie jest taki duży. Ja mogłem zabrać ze sobą około kilograma własnych rzeczy, ale co to wziąłem z prywatnych rzeczy, to na przykład obrączkę mojej żony, którą noszę na mojej szyi.

Marcel (17 lat): Czy przebywanie w stanie nieważkości wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na substancje odżywcze oraz uczucie sytości?

W moim przypadku to jest chyba wręcz odwrotnie. Muszę się pilnować żeby dobrze jeść i spożywać wystarczające kalorie, dlatego, że nie odczuwam za bardzo głodu, ale mam specjalną aplikację w której spisuje wszystko co zjadłem. To mi bardzo pomaga.

Łucja (14 lat): Co czułeś i myślałeś, gdy pierwszy raz spojrzałeś z orbity na Ziemię?

Cześć, Łucja. No pomyślałem, jak piękna jest planeta, jak niesamowicie dużo jest wody jest na naszej planecie. Jak dużo jest oceanów. To było dla mnie dużym zaskoczeniem. Ale planeta wygląda stąd niesamowicie.

Maja (16 lat): Został Pan ambasadorem polskiego sektora kosmicznego. Jak chce Pan wypełniać tę rolę?

Cześć, Maja. Super pytanie. Bardzo skomplikowane. To co chciałbym robić, to otworzyć drzwi tak naprawdę dla Was wszystkich, dlatego żebyście mogli budować technologie, mogli być astronautami i pracować w przestrzeni kosmicznej albo budować sprzęt kosmiczny.

Szymon (17 lat): Jak przygotowania do misji zmieniają postrzeganie codziennych, błahych spraw?

Cześć, super pytanie. Jak przygotowania do misji?! No sama misja, jest dużo takich błahych spraw na co dzień, które tak naprawdę nie mają znaczenia, którymi się stresujemy, a najważniejsze skupić się na tym, co jest dla nas wartościowe i co nas pcha do przodu.

Michał (24 lata): Czy pierogi w kosmosie smakują inaczej:

Cześć, Michał. Myślę, że wszystko smakuje nieco inaczej w kosmosie. Natomiast pierogi były taką moją dumą, że mogli zabrać ze sobą polskie danie i podzielić się z innymi astronautami, i jak na razie wszystkim smakowało.

Łucja (11 lat): Jak powinna wyglądać ścieżka edukacyjna kandydata na astronautę, już od szkoły podstawowej, aż do studiów?

Cześć, ciężko mi jest odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie, jak powinna wyglądać ścieżka, myślę, że najważniejsze jest to by wybrać to, co lubi się robić i wtedy podążać tą ścieżką, iść do przodu, uczyć się coraz więcej i najważniejsze wytrwałości, ciekawości i trochę własnej determinacji. I na pewno wielu z Was i wiele z Was może zostać astronautami, astronautkami i inżynierami. Tego Wam życzę.

Bartek (15 lat): Czy była osoba, czy jakieś wydarzenie w dzieciństwie, które zachęciło Pana do zainteresowania się kosmosem?

Cześć, Bartek. Chyba moja Mama była taką osobą, życząc mi na urodziny szczęśliwego dnia kosmonautów, dlatego, że urodziłem się w rocznicę lotu Gagarina w kosmos i myślę, że ona była taką osobą, która mnie zachęcała od najmłodszych lat.

Filip (16 lat): Jakie innowacyjne technologie zostały zastosowane w tej misji i mogą wpłynąć na przyszłość eksploracji kosmosu i która z nich ma szansę ulepszyć życie ludziom na Ziemi?

Myślę, dużo technologii, które testujemy tutaj, polskich może ułatwić życie ludziom na Ziemi. Testujemy na przykład nanomateriały, z których budowane są różne czujniki, a być może które będziemy nosić w przyszłości bezpośrednio w naszych ubraniach. Inna taką technologią mierzymy poziomy promieniowania, które mogą pozwolić nam eksplorować kosmos dużo dalej. Również badamy aktywność mózgu. Po raz pierwszy też zademonstrowaliśmy na stacji kosmicznej, interfejs mózg-maszyna, który w przyszłości może zmienić naszą technologię.

Ciekawe atrakcje na Politechnice Rzeszowskiej

Organizatorzy zaplanowali trzy serie warsztatów inżynieryjnych i konstruktorskich o tematyce kosmicznej. Wszyscy przybyli będą mogli zaprojektować i wydrukować elementy w technologii 3D, poznać budowę osłon termicznych pojazdów kosmicznych i zbudować rakiety pneumatyczne. Są też przewidziane spotkania z ekspertami branży kosmicznej.

Tymczasem na pikniku edukacyjnym będzie można zobaczyć tor łazików, wziąć udział w kosmicznej fotobudce, skorzystać z symulacji VR o tematyce kosmicznej i dowiedzieć się więcej o liofilizacji żywności. Bardzo inspirujące prezentacje przygotowały koła naukowe Politechniki Rzeszowskiej: PRz Racing pokaże bolidy wyścigowe, a Legendary Rover zaprezentuje łazika marsjańskiego. Dodatkowymi atrakcjami będą symulator lotu, warsztaty z robotami Lego oraz mobilne planetarium Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz".

Misja kosmiczna Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Misja Ax-4 z udziałem m.in. Polaka, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego dotarła 26 czerwca na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Astronauci spędzą na orbicie dwa tygodnie. W tym czasie Uznański-Wiśniewski m.in. będzie przeprowadzał 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców; zrealizuje też program edukacyjny.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku Polsat News