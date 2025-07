Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Trzy lata niesamowitych zdjęć kosmosu.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba powstawał latami i pochłonął miliardy dolarów. Potężne obserwatorium dostarcza dane o wartości naukowej od trzech lat. Są to zdjęcia, które ukazały nam kosmos w zupełnie nowym widoku. Z okazji rocznicy udostępniono nowy obraz.

Mgławica Kocia Łapa na zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

W czwartek 10 lipca udostępniono nowe zdjęcie, które zrobił Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Tym razem możemy zobaczyć w szczegółach mgławicę Kocia Łapa. Nazwa obiektu związana jest charakterystycznymi cechami. Wybrane struktury przypominają poduszki, które znajdują się na łapach czworonogów.

Po trzech latach misji Webb nadal realizuje swój projekt – ujawniając dotychczas ukryte aspekty wszechświata, od procesu formowania się gwiazd po niektóre z najwcześniejszych galaktyk

Mgławica Kocia Łapa sfotografowana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. NASA, ESA, CSA, STScI materiał zewnętrzny

Mgławica Kocia Łapa (znana również pod nazwą NGC 6334) to region w gwiazdozbiorze Skorpiona oddalony od nas o około 5,5 tys. lat świetlnych. Jest to obszar, gdzie aktywnie powstają nowe gwiazdy. Zajrzenie do środka jest utrudnione, bo mgławicę spowija mnóstwo gazu i pyłu, które uniemożliwiają obserwacje. Jednak Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, dzięki instrumentom do obrazowania w podczerwieni, jest w stanie przebić się przez te przeszkody.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w kosmosie od ponad trzech lat

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dostarcza dane naukowe od trzech lat. Pierwsze zdjęcia tego typu udostępniono w lipcu 2022 r. Tak w rzeczywistości najpotężniejsze obserwatorium znajduje się w kosmosie dłużej.

Start odbył się pod koniec grudnia 2021 r. Pierwsze pół roku naukowcy i inżynierowie spędzili na przygotowywaniu teleskopu do pracy. Został on wysłany do punktu docelowego w przestrzeni i rozłożono jego osłony termiczne. Sporo czasu zajęło także rozkładanie i kalibracja zwierciadła.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to efekt prac trwających kilkanaście lat. W projekt zaangażowano mnóstwo naukowców i inżynierów. Pierwotnie zakładano, że obserwatorium będzie gotowe do wystrzelenia w kosmos w 2011 r. Rzeczywistość okazała się inna i nastąpiło to dekadę później.

"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku Polsat News