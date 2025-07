Według badań za utajniony "zmysł" naszego organizmu odpowiadają neuropody . To maleńkie komórki sensoryczne, wyściełające nabłonek okrężnicy. Komórki te wykrywają wspólne białko mikrobiologiczne i wysyłają szybkie wiadomości do mózgu, które pomagają ograniczyć apetyt.

Niemniej badacze ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Durham pod przewodnictwem dwóch doktorów medycyny - Diego Bohórqueza oraz M. Maya Kaelberea, twierdzą, że odkryli sekretne przeznaczenie neuropodów. Twierdzą, że mogą być szerszą platformą do zrozumienia, w jaki sposób jelita wykrywają drobnoustroje, wpływając na nawyki żywieniowe a nawet sposób kształtowania mikrobiomu .

Naukowcy zastanawiali się, czy organizm sam może wyczuwać wzorce mikrobiologiczne w czasie rzeczywistym i to nie tylko jako odpowiedź immunologiczną lub zapalną. Podczas swoich badań skupili się na obserwowaniu flagelinów, białek występujących w wici bakteryjnej tj. strukturze przypominającej ogon, której bakterie używają do pływania. Kiedy jemy, niektóre bakterie jelitowe uwalniają takie wici. Neuropody wykrywają je z pomocą receptora zwanego TLR5 i wysyłają wiadomość przez nerw błędny - główną linię komunikacyjną między jelitami a mózgiem.

Naukowcy zaproponowali dość zaskakującą hipotezę. Według nich flagelina może wyzwalać neuropody, aby wysyłały sygnały hamujące apetyt do mózgu. To wskazywałoby na bezpośredni wpływ drobnoustrojów na nasze zachowanie. Naukowcy przetestowali te założenia, poszcząc myszy przez noc, a następnie podając im niewielką dawkę flagelinów wprost do okrężnicy. Okazało się, że myszy jadły mniej. Kiedy naukowcy przeprowadzili ten sam eksperyment na myszach pozbawionych receptora TLR5, nic się nie zmieniło. Myszy nadal jadły.