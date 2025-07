"Nanocząstka została zaprojektowana w stylu modularnym, umożliwiającym podmianę wyeksponowanych na powierzchni antygenów lub molekuł zamkniętych w kapsydzie. Ta modułowość umożliwia błyskawiczną adaptację szczepionki do nowo powstałych patogenów lub wariantów wirusów" - czytamy w oświadczeniu UJ. Badacze przetestowali swoją technologię na komórkach odpornościowych ssaków.

Swoje odkrycie badacze z MCB UJ opisali w artykule, który we wrześniu 2025 ukaże się w "International Journal of Pharmaceutics".

Ważnym składnikiem nanocząstki stanowiącej podstawę uniwersalnej szczepionki jest trimeryczna (potrójna) forma białka RBD (ang. Receptor Binding Domain), która dokładnie odzwierciedla tę, która znajduje się w wirusie SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19. RBD w koronawirusie to część jego białka S (szczytowego) znajdującego się na końcach jego kolców, która dopasowuje się do receptora komórkowego ACE2 (enzymu konwertującego angiotensynę 2), umożliwiając koronawirusowi wiązanie się, a następnie wniknięcie do ludzkich komórek.