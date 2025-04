Pociągi w Czechach przyspieszają. Pojadą z prędkością 200 km/h.

Czeskie pociągi pasażerskie obecnie nie przekraczają prędkości 160 km/h i jest to limit, który obowiązuje za naszą południową granicą już od 25 lat. Wprowadzono go w 2000 r. Wygląda na to, że po ponad dwóch dekadach nadszedł czas na przyspieszenie składów i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to nastąpi to jeszcze w tym roku.

Pociągi w Czechach pojadą z prędkością 200 km/h

Czesi już od lat prowadzą prace przy własnej infrastrukturze kolejowej, której celem jest zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 200 km/h. Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej wierzy, że pierwszy szlak dostosowany do tak szybkiej jazdy zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. Na jakiej trasie?

Dotyczy to jedynie wybranych odcinków trasy łączącej Pragę z Czeskimi Budziejowicami na południu kraju. Będą to zaledwie dwa odcinki, które są krótkie. Pierwszym jest Soběslav - Doubí u Tábora o długości około 7 kilometrów. Drugi stanowi Sudoměřice u Tábora - Votice długi na 16 kilometrów. To właśnie tutaj pierwsze pociągi w Czechach mogłyby pojechać z prędkością do 200 km/h.

Jak nietrudno się domyślić, dla pasażerów zmiana może być niemal nieodczuwalna. Odcinki są krótkie i pociągi, które przyspieszą, niedługo później będą musiały zwalniać. To sprawi, że podróż z Pragi do Czeskich Budziejowic początkowo nie ulegnie znaczącemu skróceniu.

Pierwszym pociągiem w Czechach z taką prędkością będzie Pendolino

Jakby tego było mało, to na tej trasie do prędkości 200 km/h rozpędzi się w tym roku tylko jedna para pociągów IC Jižní expres, która jest obsługiwana przez skład Pendolino. Zakłada się, że będzie to połączenie odjeżdżające z Pragi o godzinie 20:20. Natomiast odjazd z Czeskich Budziejowic ma odbywać się o 5:58.

Trasa do prędkości 200 km/h została przystosowana jedynie do pojazdów z wychylnym nadwoziem. Testy prowadzono już jesienią 2023 r. To oznacza, że pociągi towarowe nie będą jeździły po odcinku z taką prędkością. Przy okazji warto dodać, że Czesi z Regiojet planują pozyskać nowe składy do obsługi szybkiej jazdy i dostarczy je bydgoska PESA.

Jowita Michalska: AI zamiast przyjaciela. Duży światowy biznes INTERIA.PL