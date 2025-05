Rząd Sáncheza w 2019 roku zatwierdził plan wycofania się z eksploatacji pozostałych reaktorów jądrowych kraju w latach 2027-2035, kładąc nacisk na energię odnawialną. Do 2030 roku kraj zamierza wytwarzać 81 proc. energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Sánchez w swoim przemówieniu do Parlamentu oznajmił, że nie ma "żadnych dowodów empirycznych", które mogłyby wskazywać na to, iż większa moc jądrowa w sieci zapobiegłaby blackoutowi lub umożliwiłaby krajowi szybszy powrót do sieci. W rzeczywistości cztery obiekty jądrowe działające 28 kwietnia przed blackoutem zostały wyłączone po awarii w ramach protokołu awaryjnego, aby uniknąć przegrzania.