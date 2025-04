Gigantyczny blackout w Europie to zapowiadany cyberatak? Najgorsze przed nami

Mieszkańcy Hiszpanii, Portugalii oraz części Francji doświadczyli historycznej awarii zasilania. Masowy blackout rozpoczął się około godziny 12:30 i doprowadził do chaosu w transporcie, komunikacji i funkcjonowaniu infrastruktury miejskiej. Chociaż rządy tych krajów ogłosiły, że obecnie nie mają dowodów na to, iż awaria jest efektem cyberataku, eksperci podkreślają, że współcześni cyberprzestępcy posiadają narzędzia i umiejętności, by przeprowadzić tego typu operacje na ogromną skalę.