Powódź błyskawiczna. Miasta nie mają szans z żywiołem

Nie tak dawno pisaliśmy w GeekWeeku o wystąpieniu gwałtownych burz, porywistego wiatru i ulewnych deszczy na terenie Europy. Sparaliżowany ruch, pływające ulicami samochody, woda, śmieci, a nawet grad wybijający z toalet czy przewrócone pociągi to wbrew pozorom nie opis filmu katastroficznego, a rzeczywistej sytuacji, z którą muszą mierzyć się miasta.

Reklama

Po licznych podtopieniach, z którymi musiały się zmierzyć też polskie miasta, chyba wszyscy mieli nadzieję, że ten horror w końcu się zakończy i sytuacja wróci do normalności. Niestety dochodzą do nas kolejne informacje o powodziach.

Obecnie najtrudniejsza sytuacja hydrologiczna panuje na Śląsku, gdzie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. Aktualnie w Polsce na 6 stacjach przekroczony jest stan alarmowy, a na 9 - stan ostrzegawczy. informował IMGW o godz. 9:30

Powódź i podtopienia. Bielsko-Biała pod wodą

Na udostępnionej mapie przedstawiającej sumę opadu widać, że najgorsza sytuacja była w Bielsku-Białej, gdzie w ciągu 24 godzin (od godz. 8:00 03.06 do godz. 8:00 04.06) spadło 127,3 mm deszczu. Średnia roczna dla całej Polski to ok. 600 mm, ale trzeba pamiętać, że w poszczególnych regionach polski ilość opadu jest zróżnicowana. W górach pada więcej. Średni roczny opad dla Bielska wynosi 998,3 mm, natomiast w czerwcu - 131,6 mm.

Widać wyraźnie, że w ciągu 24 godzin spadła praktycznie miesięczna ilość deszczu. Jak wskazują dane klimatyczne, normalnie ten opad jest rozłożony średnio na 16 dni. Przy takiej nawałnicy kanalizacja burzowa nie jest w stanie odprowadzić odpowiedniej ilości wody. Skutkiem są tzw. powodzie błyskawiczne.