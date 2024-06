Najpierw susza, później gwałtowne ulewy. Co się dzieje z tą pogodą?

Dlaczego pogoda nie może być w końcu normalna? Przyjemne 24-25 st. C i spokojny deszcz, który zaspokoi potrzeby roślin (i rolników) nie powodując zniszczeń. Zamiast tego mamy susze przeplatane gwałtownymi ulewami, które powodują wezbrania i powodzie. A jeszcze do tego gradobicia, silne wichury. Co się tu dzieje?

Zdjęcie Wielkie zawirowania w pogodzie. Od suszy po podtopienia. Co się dzieje? / 123RF/PICSEL