Przełomowa terapia wodorowa

Cały sekret tkwi w cząsteczkach wodoru. Już wcześniej naukowcy odkryli niesamowite właściwości tego pierwiastka, który opisywany był jako „Święty Graal” przeciwdziałania skutkom starzenia. Jednak teraz naukowcom z Chin udało się rozgryźć sposób, w jaki można podawać cząsteczki wodoru do organizmu w bezpieczny sposób.

Wodór cząsteczkowy jest najsilniejszym antyoksydantem, jaki do tej pory odkryto. Już od dawna teoretyzowano, że można go wykorzystać do cofnięcia biologicznego zegara. Plan chińskich naukowców zakłada bezpieczne podawanie cząsteczek wodoru poprzez specjalnie opracowany implant wykorzystujący nanotechnologię. Uwalniałby on wodór bezpośrednio do organizmu z aż 40 000 razy większą skutecznością, niż na to pozwalają dotychczas stosowane metody.

Podawanie cząsteczek wodoru w wysokim stężeniu przez dłuższy okres miałoby wywołać efekt silnie terapeutyczny. W przeszłości niektórzy wierzyli, że już samo picie wody wzbogaconej o wodór lub wdychanie go może zatrzymać starzenie, jednak żadne badania nie potwierdzają w tych wypadkach długotrwałego sukcesu.

Ludzkość jest coraz bliżej nieśmiertelności

Według opublikowanego artykułu implant ma zapewniać powolne i stałe uwalnianie wodoru przez tydzień. Przeprowadzone na myszach testy wykazały, że takie leczenie pomogło naprawić ubytki w kościach u starszych osobników. Podczas badania za pomocą implantu wodór uwalniany był przez dziesięć dni, co stanowi najdłuższy przypadek w historii użycia tej metody.

Wierzymy, że ciągłe dostarczanie wodoru będzie uniwersalną technologią przeciwstarzeniową, która może leczyć różne choroby związane ze starzeniem się, w tym zapobiegać i leczyć choroby takie jak choroba Alzheimera. Mówi He Qianjun z Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju.

Niesamowite właściwości wodoru

Do tej pory badania ujawniły wiele niezwykłych właściwości wodoru. Najlżejszy z gazów przede wszystkim wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Niszczy wszelkie toksyny, które mogą powodować starzenie. Stwierdzono również, że ma on rewitalizujący wpływ na wiele komórek i tkanek ludzkiego ciała.

Kolejnym krokiem w prowadzonych badaniach ma być wydłużenie czasu uwalniania wodoru. Dłuższy okres uwalniania pozwoliłby na osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów i uczyniłby terapię jednym z największych przełomów naukowych ostatnich lat. Ludzkość mogłaby nawet uzyskać klucz do nieśmiertelności.