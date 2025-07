Skynex w akcji. Ukraina pokazała, jak niszczy rosyjskie drony

Ukraina wykorzystuje potężną niemiecką technologię, aby unieszkodliwiać rosyjskie drony. Siły Zbrojne Ukrainy udostępniły nowe nagranie, na którym pokazują Skynex w akcji. To przejmujący widok z kokpitu operatora, który zestrzeliwuje drony jeden po drugim. Skynex to najnowocześniejsze działo mobilne, które jest w stanie zdejmować śmiercionośne pojazdy latające z dużą precyzją i stosunkowo niskim kosztem. Jak ten system obrony powietrznej dotarł do Ukrainy i kto go wyprodukował?