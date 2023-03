Armata Skynex może prowadzić tak skuteczną obronę dzięki zintegrowaniu z radarem Oerlikon X-TAR3D, który w zależności od typu celu może wyszukać go w odległości od 25 do 55 kilometrów, dostarczając przy tym jego trójwymiarowy obraz. Radar uzupełnia MSU, czyli zestaw czujników, który po identyfikacji celów przekazuje dane do armaty czy wyrzutni, mogącej najszybciej je zestrzelić. Całość Skynex jest kontrolowana przez system zarządzania walką Oerlikon Skymaster. Pozwala on w czasie rzeczywistym kierować obroną całego systemu.

Zdjęcie W systemie Skynex obok armaty Oerlikon Revolver Gun użyć można wyrzutnię SkyKnight, która wystrzeliwuje pociski C-RAM, chroniące przed ogniem artylerii czy moździerzy / Rheinmetall Group / materiały prasowe

Jedną z najważniejszych cech systemu Skynex jest stosunek ceny do jakości w jego użytkowaniu. Armata Oerlikon Revolver Gun Mk3 wykorzystuje amunicje AHEAD, która jest tańsza niż tradycyjne pociski rakietowe, używanych w Ukrainie do zestrzeliwania rosyjskich pocisków i rakiet. Skynex może przejąć obowiązki niemieckich systemów Gepard, których zresztą jest rozwinięciem. Dzięki posadzeniu na ciężarówkach zachowają mobilność, a ulepszone działo i system zarządzania bitwą poprawi skuteczność ostrzału.

Zdjęcie Armata Oerlikon Revolver Gun Mk3 systemu Skynex na platformie ciężarówki RMMV HX2. W takiej konfiguracji ta broń trafi do ukraińskiej armii / @gepardtatze / Twitter

Dzięki Skynex Ukraina będzie mogła strącać całe roje rosyjskich dronów, pocisków czy nisko lecących samolotów, które mają atakować ukraińską infrastrukturę.