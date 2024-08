Oznacza to, że Skynex może atakować zagrożenia konwencjonalne, jak śmigłowce, a także niskie, wolne i małe zagrożenia typu bezzałogowe statki powietrzne (a mówiąc precyzyjniej całe ich roje) oraz wykonywać obowiązki przeciwrakietowe, artyleryjskie i moździerzowe, np. atakując piechotę kryjącą się w okopach. Maksymalna szybkostrzelność armaty wynosi imponujące 1000 pocisków na minutę, miotanych na odległości do 4 kilometrów.

Skynex to kompleksowy system obrony powietrznej

Skuteczne działanie systemu nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie integracja armaty z radarem Oerlikon X-TAR3D, który w zależności od typu celu może wyszukać go w odległości od 25 do 55 kilometrów, dostarczając przy tym jego trójwymiarowy obraz. Radar uzupełnia MSU, czyli zestaw czujników, który po identyfikacji celów przekazuje dane do armaty, a całość jest kontrolowana przez system zarządzania walką Oerlikon Skymaster, który pozwala kierować obroną w czasie rzeczywistym.

Nie bez znaczenia jest tu również inna zaleta Skynex, a mianowicie jego efektywność kosztowa. Podczas gdy koszt pojedynczego pocisku IRIS-T waha się od 300 do 500 tys. EUR, przechwycenie celu za pomocą tego rozwiązania kosztuje około 4 tys. EUR, a sam system jest wyceniany na 90,5 mln dolarów.