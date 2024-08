Rosyjska korweta Sobrazitelnyj i chiński niszczyciel rakietowy Jiaozuo niedawno brały udział we wspólnych chińsko-rosyjskich ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim, a dokładnie w Zatoce Fińskiej, między Finlandią, Rosją a Estonią.

Co obejmowały rosyjsko-chińskie manewry?

Były to ćwiczenia, które w terminologii NATO określa się jako "Passex". Polegają one na sprawdzeniu zdolności do komunikacji i współdziałania okrętów dwóch marynarek wojennych w warunkach konfliktu lub akcji humanitarnej. W czasie tego rodzaju ćwiczeń okręty sprawdzają skuteczność wzajemnej komunikacji elektronicznej, możliwość przekazywania informacji o celach, a czasem dokonuje się także lądowania śmigłowcem na pokładzie sojuszniczej jednostki.





Dokładne zadania, jakie wykonywały okręty, miały obejmować detekcję i neutralizację min morskich, a także operacje typu SAR, czyli ratownictwa morskiego.

Ćwiczenia tego rodzaju, poza kwestiami praktycznymi, mają także na celu pokazanie własnej potęgi morskiej oraz powiązań dyplomatycznych. Rosyjsko-chiński "Passex" odbywał się na poligonie treningowym rosyjskiej Floty Bałtyckiej w Leningradzkiej bazie morskiej w Petersburgu.

Jeden z najnowocześniejszych chińskich okrętów

Chiński okręt Jiaozuo to niszczyciel rakietowy typu 052D. Jest to klasa okrętów powstająca dla Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej od 2012 roku. Pierwsze okręty tego typu weszły do służby w 2014 roku. Jiaozuo jest jednym z najnowszych egzemplarzy — do służby wszedł w 2022 roku. Łącznie powstało już 25 okrętów typu 052D.

Chiński niszczyciel wyposażony jest w czteropanelowy radar AESA, a jego główne uzbrojenie stanowią 64 pionowe kontenery startowe dla pocisków przeciwlotniczych, przeciwokrętowych lub przeciwpodwodnych. Co sprawia, że jest to pierwszy chiński niszczyciel wielozadaniowy. Poza tym typ 052D posiada także 24-komorową wyrzutnię pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, armatę przeciwlotniczą typu CIWS oraz armatę morską kalibru 130 mm.

Okręt jest zdolny poruszać się z prędkością 30 węzłów (56 km/h), a jego zasięg wynosi 8,3 tys. kilometrów. Na pokładzie niszczyciela może być przewożony śmigłowiec Harbin Z-20.

Czym się charakteryzuje Sobrazitelnyj – korweta Floty Bałtyckiej?

Rosyjski Sobrazitelnyj jest korwetą typu Stierieguszczij. Okręty tej klasy powstawały od 2001 roku, a w służbie znajduje się obecnie 9 egzemplarzy. Sobrazitelnyj został wdrożony w szeregi Floty Bałtyckiej w 2011 roku.

Korweta uzbrojona jest w dwie poczwórne wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych Uran, dwie poczwórne wyrzutnie torped, a także trzy poczwórne wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych mogących zmieścić 12 cięższych, bądź 48 lżejszych pocisków. Do obrony przeciwlotniczej na bliskim dystansie okręt posiada natomiast 2 systemy CIWS AK-630M.

Maksymalna prędkość rosyjskiej korwety wynosi 50 km/h, a zasięg 7 tys. kilometrów. Na pokładzie przewożony jest śmigłowiec morski Ka-27, a także dron Orłan-10.