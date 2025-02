Już jest w Ukrainie. Potężny Skynex czyni cuda

Niemiecki koncern Rheinmetall zapowiedział zimą ubiegłego roku dostarczenie do Ukrainy systemu o nazwie Skynex, który przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego niszczenia roju dronów czy pocisków. Pierwszy z nich wpadł w ręce armii Kijowa już po kilku miesiącach, ale teraz Siły Zbrojne Ukrainy mają do swojej dyspozycji blisko 10 zestawów tej broni.

To wielki przełom dla obrony powietrznej. Wartość jednego zestawu Skynex wynosi 200 milionów euro, więc mamy do czynienia z niezwykle drogim i jednocześnie zaawansowanym urządzeniem. Jako że Ukraińcy wciąż mają problem z likwidacją rosyjskich dronów kamikadze, to teraz sytuacja znacząco odmieni się na lepsze. Pierwsze efekty już widać, ale najlepsze dopiero nadejdzie, gdy wszystkie systemy trafią na swoje wyznaczone pozycje.

Potężne systemy Skynex walczą z dronami

Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały materiał filmowy, który w iście obrazowy sposób pokazuje najważniejsze atrybuty tej nowej broni. W końcu możemy zobaczyć ją w akcji na froncie. System bez problemu radzi sobie z rojem dronów. Ich neutralizacja to kwestia zaledwie kilku sekund. W przypadku większych obiektów, jak np. śmigłowce, ich zestrzelenie może potrwać nieco dłużej, ale jest to wykonalne.

Podstawowym elementem Skynex jest 35 mm armata Oerlikon Revolver Gun Mk3, umieszczona na module wieżowym Skyranger. Maksymalnie może wystrzeliwać aż 1000 pocisków na minutę, na odległości do czterech kilometrów. Stawia tym skuteczną zasłonę o krótkim zasięgu przed helikopterami, samolotami a w szczególności dronami i pociskami manewrującymi, lecącymi na niskim pułapie.

Wielka pacyfikacja rosyjskich dronów kamikadze

Jak informuje Rheinmetall, armata Skynex jest zdolna do prowadzenia skutecznej obrony dzięki zintegrowaniu z radarem Oerlikon X-TAR3D. W zależności od typu celu, może on wyszukać go w odległości od 25 do 55 kilometrów, dostarczając przy tym jego trójwymiarowy obraz.

Radar uzupełnia MSU, czyli zestaw czujników, który po identyfikacji celów przekazuje dane do armaty czy wyrzutni, mogącej najszybciej je zestrzelić. Całość Skynex jest kontrolowana przez system zarządzania walką Oerlikon Skymaster. Pozwala on w czasie rzeczywistym kierować obroną całego systemu.

Armata Oerlikon Revolver Gun Mk3 wykorzystuje amunicje AHEAD, która jest tańsza niż tradycyjne pociski rakietowe, używanych w Ukrainie do zestrzeliwania rosyjskich pocisków i rakiet. Skynex może przejąć obowiązki niemieckich systemów Gepard, których zresztą jest rozwinięciem. Dzięki posadzeniu na ciężarówkach zachowają mobilność, a ulepszone działo i system zarządzania bitwą poprawi skuteczność ostrzału.

