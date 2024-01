Skynex już na Ukrainie. Ta broń czyni cuda. Jest nagranie

Wiosną ubiegłego roku, niemiecki koncern Rheinmetall zapowiedział dostarczenie do Ukrainy systemu o nazwie Skynex, który przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego niszczenia roju dronów czy pocisków. Pierwszy z dwóch systemów właśnie dotarł do Ukrainy wraz z nowym pakietem pomocy, w skład którego wchodzi: 10 bojowych wozów Marder, 120 pocisków do systemów obrony IRIS-T czy 9 tysięcy sztuk amunicji kalibru 155mm.

To wielki dzień dla obrony powietrznej. Wartość jednego zestawu Skynex wynosi 200 milionów euro, więc mamy do czynienia z niezwykle drogim i jednocześnie zaawansowanym urządzeniem. Jako że Ukraińcy mają problem z likwidacją rosyjskich dronów kamikadze, to teraz sytuacja znacząco odmieni się na lepsze. Pierwsze efekty powinniśmy zobaczyć już za kilka dni.