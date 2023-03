Niehalucynogenne LSD kluczem do leczenia zaburzeń nastroju?

Tego typu problemy ze zdrowiem psychicznym mają destrukcyjny wpływ na nasze życie, dlatego tak ważne jest znalezienie skutecznego sposobu na ich leczenie. Szacuje się, że co piąta osoba doświadcza zaburzeń nastroju w którymś momencie swojego życia. Na rynku dostępne jest wiele preparatów mających na celu walkę z objawami depresji bądź innego typu problemami zdrowia psychicznego.

LSD a zaburzenia nastroju

Jednak każdy pacjent reaguje inaczej na substancje i często farmakologia nie przynosi pożądanych skutków. Co więcej, niektóre z nich mogą powodować skutki uboczne pogłębiające uczucie przygnębienia i beznadziejności.

Kręgi naukowe starają się od lat znaleźć remedium na tego typu zaburzenia przy jak najbardziej minimalnym ryzyku wystąpienia niepożądanych efektów. W związku, z czym zaczęto bliżej przyglądać się potencjałowi terapeutycznemu dietyloamidu kwasu lizergowego (LSD), leku psychodelicznego, który zazwyczaj powoduje halucynacje, a także nasila emocje i percepcję.

Niehalucynogenne LSD

Naukowcy z Carleton University, BetterLife Pharma Inc., Medical College of Wisconsin i University of California San Diego (UCSD) badają właściwości oraz potencjał niehalucynogennego LSD odnośnie do leczenia zaburzeń nastroju. Swoje odkrycia opublikowali na łamach czasopisma „Cell Reports”, w których ukazują pozytywne skutki wykorzystywania niehalucynogennej wersji LSD w leczeniu zaburzeń nastroju z minimalnym ryzykiem wystąpienia skutków niepożądanych.

Odkąd moje laboratorium powstało, pracujemy nad wyjaśnieniem mechanizmu działania ketaminy jako środka przeciwdepresyjnego i jesteśmy żywotnie zainteresowani identyfikacją nowych potencjalnych metod leczenia zaburzeń nastroju. Zimą 2021 roku firma BetterLife Pharma skontaktowała się ze mną w celu współpracy przy wykazaniu potencjału 2-Br-LSD w zwiększaniu plastyczności neuronów i wywoływaniu zachowań u myszy, które są istotne w terapiach przeciwdepresyjnych. dr Argel Aguilar Valles, współautor artykułu

Grupa badawcza prowadzona przez dr Aguilara Vallesa przeprowadziła serię eksperymentów, aby wykazać wpływ 2-Br-LSD na nastrój. W tym celu posłużyły wyhodowane szczurze neurony oraz żywe myszy. W pierwszej kolejności skupiono się na tym, aby ustalić, czy ta substancja zwiększa plastyczność neuronów, czyli zdolność do zmiany funkcji, struktury i organizacji neuronów w czasie.

Następnie zmierzyliśmy zachowania radzenia sobie ze stresem u myszy i wykazaliśmy, że 2-Br-LSD, podobnie jak inne skuteczne antydepresanty, nasiliło aktywne zachowania radzenia sobie ze stresem i odwróciło skutki przewlekłego stresu, kluczowego czynnika ryzyka depresji i innych zaburzeń nastroju. Wykazaliśmy również, że aktywacja jednego ze zidentyfikowanych receptorów 2-Br-LSD (receptor serotoniny 5HT2A) jest wymagana, aby 2-Br-LSD wywołało te efekty (na hodowane neurony i zachowanie myszy). wyjaśnił dr Aguilar Valles

Okazuje się, że niehalucynogenna wersja LSD przynosi bardzo obiecujące wyniki odnośnie do leczenia zaburzeń nastroju, w porównaniu z wersją halucynogenną. Co więcej, ukierunkowane działanie 2-Br-LSD na receptory może skutkować zmniejszonym ryzykiem wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych w układzie sercowym.

Chcemy kontynuować naszą pracę nad mechanizmami neuronalnymi, które aktywuje ten rodzaj leku i porównać je z działaniem innych skutecznych antydepresantów o udowodnionej skuteczności. Mamy nadzieję zidentyfikować markery lub mechanizmy wspólne dla leków o podobnych profilach przeciwdepresyjnych, abyśmy mogli ulepszyć nasz proces badań przesiewowych potencjalnych farmakoterapii zaburzeń nastroju. dodał dr Aguilar Valles