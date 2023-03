Czy roboty będą poprawiać nam samopoczucie w pracy?

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge przeprowadzili badanie w jednej z firm zajmujących się doradztwem technologicznym. W tym celu użyli dwóch robotów – trenerów dobrego samopoczucia. Badanie polegało na tym, że 26 pracowników przez cztery tygodnie uczestniczyło w sesjach dobrego samopoczucia. Co się okazało, na skuteczność robotów w dużej mierze wpłynął ich wygląd.

Sesje polegały na prowadzonych w sali konferencyjnej przez robota różnych ćwiczeniach zaczerpniętych z psychologii pozytywnej. Na początku robot prosił pracowników o to, aby przypomnieli sobie pozytywne doświadczenia z życia bądź opisanie czegoś, za co byli wdzięczni. Następnie robot zadawał dodatkowe pytania. Po zakończonej sesji każdy z uczestników proszony był o wypełnienie kwestionariusza oceny robota.

Oba roboty wyposażone zostały w identyczne głosy, mimikę i skrypty na sesję, jednak tym, co ich różniło, był wygląd fizyczny. Jeden z robotów posiadał humanoidalne kształty, natomiast drugi z robotów bardziej przypominał zabawkę. Uczestniczy, którzy brali udział w zajęciach prowadzonych przez robota-człowieka, czuli do niego mniejszą sympatię niż uczestnicy sesji robota-zabawki.

Skąd bierze się owa rozbieżność postrzegania robotów?

Nasze wyobrażenie o robotach w dużej mierze determinuje kultura popularna, co za tym idzie, gdy widzimy robota wyglądem zbliżonego do człowieka, oczekujemy od niego dużo więcej niż od robota-zabawki, który wygląda na prostszy i z którym teoretycznie łatwiej nawiązać rozmowę. Uczestnicy określili swoje doświadczenia z robotem-zabawką jako odpowiadające oczekiwaniom, ponieważ robot nie był w stanie prowadzić interaktywnej rozmowy.

Przeprowadziliśmy wywiady z różnymi trenerami dobrego samopoczucia, a następnie zaprogramowaliśmy nasze roboty tak, aby miały osobowość trenera, z dużą otwartością i sumiennością. Roboty zostały zaprogramowane tak, aby miały tę samą osobowość, ten sam wyraz twarzy i ten sam głos, więc jedyną różnicą między nimi była fizyczna forma robota. współautorka Minja Axelsson

Jednak, pomimo tych różnic, badania jasno dowodzą, że roboty mogą zostać wykorzystane do poprawy samopoczucia psychicznego ludzi w biurze. Światowa Organizacja Zdrowia stara się zwrócić uwagę na to, jak ważne jest zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. Często pracodawca nie jest w stanie dostarczyć odpowiednich zasobów i personelu, aby skutecznie realizować to zalecenie. Dlatego też roboty mogą być świetnym wypełnieniem tej luki w przyszłości.

Chociaż roboty, które brały udział w badaniu, nie są tak zaawansowane jak te z filmów, to budzi to pewną nadzieję na przyszłość, że roboty będą mogły wspierać zdrowie psychiczne wielu pracowników na całym świecie.

Robot może służyć jako fizyczne przypomnienie, aby zaangażować się w ćwiczenia poprawiające samopoczucie. A samo mówienie rzeczy na głos, nawet robotowi, może być pomocne, gdy próbujesz poprawić samopoczucie psychiczne. Kierownik badań, profesor Hatice Gunes z Wydziału Informatyki i Technologii Cambridge