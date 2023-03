Robo-prawnik AI pozwany za świadczenie usług prawnych bez licencji

Czy to koniec prawnika-robota DoNotPay?

W styczniu świat obiegły wieści, że już niebawem będziemy świadkami pierwszej rozprawy sądowej, podczas której oskarżonego będzie bronić sztuczna inteligencja. I choć nie chodziło o nic poważnego, a jedynie przekroczenie prędkości zagrożone mandatem, to sprawa szybko nabrała rozgłosu, bo to przecież historyczne wydarzenie.

Sztuczna inteligencja miała słuchać argumentów sądu, a następnie w czasie rzeczywistym generować kontrargumenty do wygłoszenia przez oskarżonego. Ten miał mówić tylko to, co powie mu bot, a firma pokryć wszystkie koszty sprawy, łącznie z mandatem, jeśli AI nie przekona sędziego.

Startup DoNotPay chciał w ten sposób przetestować swoje oprogramowanie, dostępne w postaci aplikacji na smartfony (w USA i Wielkiej Brytanii), które obiecuje pomoc w kwestiach prawnych w ramach 3-miesięcznego abonamentu w wysokości 36 USD.

Szybko okazało się jednak, że do rozprawy z udziałem AI nie dojdzie, bo twórca aplikacji, Joshua Browder, zrezygnował z tego pomysłów po tym, jak spotkał się z niechęcią i agresją ze strony środowiska prawniczego, które groziło wsadzeniem go za kratki. I wygląda na to, że był to dopiero początek sprawy, bo właśnie dowiadujemy się, że jedna z kancelarii zdecydowała się na pozew.

Niestety dla swoich klientów, DoNotPay nie jest w rzeczywistości robotem, prawnikiem ani firmą prawniczą. DoNotPay nie ma wykształcenia prawniczego, nie podlega zakazom w żadnej jurysdykcji i nie jest nadzorowany przez żadnego prawnika czytamy w pozwie złożonym przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych prawników w USA, Jaya Edelsona z Edelson PC.