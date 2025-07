Chiński robot humanoidalny człapie i jeździ po przeszkodach bez patrzenia

Chińskie roboty humanoidalne osiągnęły w ostatnich miesiącach spektakularne wyniki. Potrafią one wykonywać trudne akrobacje i łapać równowagę niczym najlepsi cyrkowcy. Pomagają im w tym nie tylko układy mechaniczne, ale też czujniki do obserwowania otoczenia. Tym razem jednak nie są one potrzebne. Agibot X2-N jest dosłownie niewidomy - nie ma kamer ani innych sensorów zewnętrznych. Jak więc pokonuje przeszkody na nogach lub kółkach?