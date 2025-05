Okazuje się, że wcale nie jesteśmy ograniczeni do pięciu zmysłów. Niektórzy filozofowie i neurobiolodzy są zdania, że możemy ich mieć dziesiątki, którymi posługujemy się na co dzień, chociaż wcale nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Nasze ciała mogą odczuwać nie tylko świat zewnętrzny, ale również to, co się dzieje w środku naszego organizmu - przecież czujemy ból, głód, pragnienie, bicie serca czy ruchy w naszym żołądku i jelitach. Te wszystkie zmysły nazywane są terminem interocepcja. Dzięki temu czujemy i rozumiemy bodźce płynące z naszego ciała, co pomaga mózgowi reagować na te sygnały. Mogą być one bardzo subtelne, jak na przykład zmiana ciśnienia krwi.