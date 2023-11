Wszyscy ludzie mają pajęczy zmysł

Niektórzy z nas na pewno kojarzą to uczucie, gdy włos nam się jeży chwilę przed tym, zanim doszło do kontaktu ze skórą. Fikcyjny bohater komiksów Marvela, Spider-man, określał umiejętność wyczuwania zagrożenia chwilę przed tym, zanim miało ono nastąpić, jako pajęczy zmysł. Można powiedzieć, że najnowsze badania ujawniają, jakoby wszyscy dysponujemy takim zmysłem.

Naukowcy z Imperial College w Londynie odkryli nieznaną do tej pory metodę, dzięki której ludzie czują dotknięcia. Okazuje się, że za zmysł dotyku odpowiedzialne są również same mieszki włosowe. Do tej pory uważano, że odpowiadają za to jedynie zakończenia nerwowe w skórze i wokół mieszków włosowych. Wszyscy mamy pajęczy zmysł.

Badania zostały przeprowadzone na hodowlach komórkowych. Okazuje się, że komórki mieszków włosowych, czyli struktur otaczających włókno włosa, posiadają zdolność wyczuwania dotyku.