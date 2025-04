ESA ostrzega. Śmieci kosmiczne stanowią coraz większy problem

Śmieci kosmiczne są coraz większym problemem. Potwierdza to najnowszy raport ESA. Europejska Agencja Kosmiczna ostrzega, że na orbicie okołoziemskiej znajduje się coraz więcej niechcianych odpadów. To stanowi duże zagrożenie. Do tego stopnia, że może dojść do tak zwanej niekontrolowanej kaskady Kesslera.