Na niebie ponad ośrodkiem badawczym Poker Flats Research Range na Alasce, co jakiś czas dochodzi do tajemniczych zjawisk. Mieszkańcy patrzą na nie z niepokojem. Wielu obawia się, że naukowcy w końcu wytworzą czarną dziurę, która wchłonie naszą planetę w mroczną otchłań i ostatecznie dojdzie do końca istnienia ludzkości.

Tymczasem w ostatnich latach naukowcy z NASA i innych instytucji badawczych przeprowadzili tam liczne eksperymenty, aby lepiej zrozumieć różne typy zorzy, takie jak zorza czarna, migocząca i szybko pulsująca. Zorza czarna, na przykład, jest zjawiskiem, w którym lokalne obszary zorzy wydają się ciemniejsze, co jest wynikiem zmniejszonej ilości cząstek auroralnych w tych regionach. Badania nad tym zjawiskiem pomagają naukowcom zrozumieć procesy zachodzące w górnych warstwach atmosfery.

Wielki świetlisty okrąg pojawił się na niebie

Tym razem jednak pojawiło się coś zupełnie innego. Mowa tutaj o tajemniczym świetlistym kręgu. Jak tłumaczą eksperci, były to spaliny z rakiety sondażowej wystrzelonej z Poker Flats Research Range, a nie efekt samego eksperymentu. Jak tłumaczy Mark Conde, profesor fizyki kosmicznej na University of Alaska Fairbanks Geophysical Institute, pierścień został utworzony przez jedną z trzech wystrzelonych rakiet. Naukowcy realizowali eksperyment o nazwie AWESOME (Auroral Waves Excited by Substorm Onset Magnetic Events).

- (Pierścień - przyp. red.) był niezwykle jasny i absolutnie nie do przeoczenia - powiedział Conde, który szacuje, że świetlisty krąg mógł pojawić się na wysokości ok. 100 kilometrów i miał średnicę ok. 20 kilometrów. - Ten bardzo czysty kształt pierścienia był łatwy do śledzenia. Patrząc na sposób, w jaki zniekształcał się w czasie, daje nam szczegółowy obraz lokalnych ruchów cząstek w atmosferze - dodał.

Zorze polarne powodują "wrzenie" atmosfery

Celem projektu AWESOME jest zrozumienie, w jaki sposób zorze polarne powodują "wrzenie" atmosfery. Zwykle konwekcja nie występuje w najwyższych warstwach ziemskiej atmosfery. Termosfera jest gorąca na górze i chłodniejsza na dole. Odwrócony gradient temperatury zatrzymuje konwekcję w miejscu.

Zorze polarne mogą jednak "rozpalić ogień" pod termosferą, powodując, że wiruje ona jak garnek z wodą na gorącym piecu. Opary uwalniane przez rakiety sondowe śledzą te ruchy, które mają duży wpływ na opór satelitów i nawigację. Według Conde, "misja zakończyła się sukcesem. Powinniśmy teraz mieć dane, aby odpowiedzieć na te pytania".

Naukowcy badają ziemską atmosferę

Oprócz zorzy polarnej i badań termosfery, Poker Flat Research Range jest również miejscem badań nad innymi zjawiskami, takimi jak promieniowanie ultrafioletowe, warstwa ozonowa i pole magnetyczne Ziemi. Rakiety sondażowe wystrzeliwane z tego obszaru dostarczają cennych danych na temat procesów zachodzących w atmosferze i przestrzeni kosmicznej. Dzięki temu naukowcy mogą lepiej zrozumieć wpływ aktywności słonecznej na naszą planetę.

Poker Flat Research Range to nie tylko miejsce badań naukowych, ale także źródło inspiracji dla miłośników astronomii i nauki. Zjawiska obserwowane nad tym obszarem przypominają nam o pięknie i tajemnicach kosmosu, zachęcając do dalszych badań i eksploracji.

