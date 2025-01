Globalne ocieplenie to zjawisko, na które składa się wiele czynników. Jednym z nich jest transport i związana z nim dostawa zanieczyszczeń do atmosfery. Lotnictwo przyczynia się do około 4 proc. obserwowanych zmian klimatu. Jeśli popyt na loty będzie nadal rósł, środowisko naukowe i rządy będą zmuszone intensywniej szukać rozwiązań, aby najpóźniej do 2050 r. lotnictwo stało się neutralne dla klimatu. Ale jaki to będzie miało wpływ na ceny biletów?

Eksperci zgadzają się, że w kolejnych dekadach ceny biletów pójdą mocno w górę. Obecnie trwają dyskusje na temat tego, która technologia dekarbonizacji lotnictwa będzie najlepsza. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez naukowców z ETH w Zurychu i Instytutu Paula Scherrera, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, do 2050 r. ceny biletów lotniczych mogą wzrosnąć nawet o około 50 proc. w porównaniu do obecnych cen, jeśli na całym świecie zastąpimy paliwa kopalne tymi syntetycznymi.

Ograniczenie szkodliwych dla środowiska skutków lotnictwa. Które paliwa są tańsze?

Autorzy badania porównali dwa podejścia do ograniczenia szkodliwych dla klimatu skutków lotnictwa. W pierwszym samoloty wciąż używają tradycyjnego paliwa, przy czym specjalne fabryki filtrują i przechowują pod ziemią taką ilość dwutlenku węgla, jaka jest emitowana przez silniki odrzutowe. W drugim linie lotnicze zastępują paliwa kopane syntetycznymi produkowanymi z wychwyconego CO2 i wodoru produkowanego w sposób zrównoważony (np. z wody przy użyciu czystej energii elektrycznej lub reaktora słonecznego). Kilka tego typu technologii zostało opracowanych przez inżynierów z politechniki w Zurychu i wprowadzone na rynek przez zależne od uczelni spółki.

Naukowcy wskazują, że w przypadku wzrostu ruchu lotniczego paliwa syntetyczne będą tańszą opcją. To dlatego, że wpływ lotnictwa na klimat nie ogranicza się jedynie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. — W wyniku smug kondensacyjnych i innych efektów niezwiązanych z CO2, takich jak te związane z uwalnianiem cząstek sadzy lub tlenków azotu, ogólny wpływ lotnictwa na klimat może być nawet trzykrotnie większy niż sam wpływ emisji CO2 — mówi Nicoletta Brazzola, główna autorka badania na Wydziale Polityki Klimatycznej ETH w Zurychu.

Lotnictwo neutralne dla klimatu. O ile wzrosną ceny biletów?

Prawdziwie neutralne dla klimatu lotnictwo wymaga kompensacji tych efektów innych niż CO2. Paliwa syntetyczne mają istotną zaletę: spalają się czyściej niż nafta kopalna i powodują znacznie mniej szkodliwych efektów innych niż CO2. Oznacza to również, że mniej tego gazu cieplarnianego musi zostać usunięte z atmosfery w porównaniu z samolotem zasilanym paliwem kopalnym. W przypadku podejścia polegającego na emitowaniu i kompensowaniu opartego na nafcie, ceny biletów byłyby o około 55 proc. do 75 proc. wyższe niż obecnie. W przypadku paliw syntetycznych wzrosłyby one tylko o 45 proc. do 60 proc.

Jednak droga do lotnictwa neutralnego dla klimatu nie będzie szybka ani prosta. Konieczne będą odpowiednie regulacje prawne, a także (a może przede wszystkim) rozwój technologii, która pozwoli zwiększyć podaż paliw.

Źródło: ETH Zurich

Literatura: Nicoletta Brazzola et al, The role of direct air capture in achieving climate-neutral aviation, Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-024-55482-6

