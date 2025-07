Elon Musk zapowiada powrót Starshipa. SpaceX wkrótce wznowi testy rakiety

Starship to wielka rakieta SpaceX, która w ostatnim czasie nie lata, co jest wynikiem kilku ostatnich niepowodzeń. Elon Musk zapowiedział, że jego firma wkrótce wznowi testy konstrukcji. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Starship niedługo odbędzie 10. lot orbitalny. Kiedy to nastąpi?