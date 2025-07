Super Heavy Block 3. SpaceX szykuje nowy booster rakiety Starship

Super Heavy Block 3 to nowa wersja boostera rakiety Starship firmy SpaceX, która obecnie jest najpotężniejszą konstrukcją tego typu na świecie. Nie jest ona jeszcze gotowa do komercyjnego użytku. Co jednak nie przeszkadza SpaceX nad wprowadzaniem kolejnych udoskonaleń w wielkiej rakiecie.