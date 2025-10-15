Jak wynika z najnowszych badań naukowców Uniwersytetu Poczdamskiego, którzy analizowali skamieniałości z doliny Górnego Renu, jeszcze czterdzieści tysięcy lat temu po terenach dzisiejszych południowo-zachodnich Niemiec wędrowały… hipopotamy nilowe. Dotąd sądzono, że zniknęły one z kontynentu około 115 tys. lat temu, gdy klimat ochłodził się po zakończeniu ostatniego okresu międzylodowcowego, ale najwyraźniej byliśmy w błędzie.

Ciepłolubny gość w krainie lodu

Publikacja w czasopiśmie Current Biology pokazuje bowiem, że żyły w rejonie Górnego Renu jeszcze między 47 a 31 tys. lat temu, a więc w samym środku ostatniej epoki lodowcowej. To odkrycie całkowicie zmienia nasze wyobrażenie o samych hipopotamach, które okazały się o wiele odporniejsze na chłód, a także ówczesnym klimacie Starego Kontynentu. Naukowcy podkreślają, że obecność tych zwierząt oznacza, iż epoka lodowcowa nie była jednolita - istniały lokalne mikroklimaty pozwalające przetrwać nawet gatunkom ciepłolubnym.

To badanie dostarcza istotnych, nowych informacji, które jednoznacznie dowodzą, że epoka lodowcowa nie wyglądała wszędzie tak samo - lokalne różnice tworzą razem złożony obraz niczym układanka

Rozwiń

Hipopotamy, nosorożce i mamuty

Kości odkryte w osadach żwirowych Górnego Renu są wyjątkowo dobrze zachowane, co pozwoliło na szczegółowe badania genetyczne i datowanie. Analizy DNA wykazały, że hipopotamy z Europy epoki lodowcowej należały do tego samego gatunku co współczesne afrykańskie hipopotamy, lecz ich populacja była niewielka i genetycznie uboga, co wskazuje na izolację od głównych skupisk gatunku.

Zadziwiające jest, jak dobrze zachowały się te szczątki. W wielu przypadkach udało się pobrać próbki nadające się do analizy - to nie jest oczywiste po tak długim czasie

Co ciekawe, hipopotamy żyły tu razem z mamutami i nosorożcami włochatymi, czyli gatunkami typowo zimnolubnymi. Oznacza to, że na stosunkowo niewielkim obszarze Europy, która nie była jednolitym skutym lodem kontynentem, lecz mozaiką stref o różnym mikroklimacie, współwystępowały zwierzęta o diametralnie różnych wymaganiach klimatycznych. Wraz z nadejściem globalnego ochłodzenia warunki w zachodniej i środkowej Europie stały się jednak dla hipopotamów nie do zniesienia, więc ich ostatnie ślady znikają z zapisu kopalnego około 31 tysięcy lat temu.

Teraz warto dokładniej przebadać inne ciepłolubne gatunki, które dotąd przypisywano wyłącznie do ostatniego interglacjału

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News